شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة سائق للجنايات قتل إبنه للإنتقام من الزوجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة إحالة سائق لمحكمة الجنايات، لاتهامه بقتل طفله «7سنوات» للانتقام من زوجته «والدة الضحية»اثر خلافات اسرية نشبت بينهما طوال عام، ورفضت الزوجة العودة إلى منزل الزوجية وأصرت على طلب الانفصال.وتسلمت محكمة استئناف طنطا ملف القضية تمهيدا لتحديد جلسة لبدء محاكمة المتهم.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن أجهزة الامن تلقت اخطارًا بالعثور على جثة طفل داخل الأراضي الزراعية المطلة على طريق كفر الشيخ، وأفادت التحريات إصابة الطفل بكدمات وكسور في الرأس أدت إلى الوفاة.وتبين أن المتهم هو والد الضحية «م. ع» 38 عام ويعمل سائقا ويقيم في منطقة السلخانة التابعة لقسم ثان طنطا، قام بإزهاق روح ابنه أحمد بسبب خلافات مع زوجته «والدة الطفل» لكثرة طلبها الأموال بصفة مستمرة ومعاتبتها الدائمة له لعدم مساعدة والدته له في المعيشة، حيث تبين أن الزوجة تركت منزل الزوجية وتوجهت برفقة ابنائها إلى دمياط لدى والدتها، حيث سافر المتهم لدمياط لمعاتبها ومحاولة اعادتها لمنزل الزوجية إلا أنها رفضت العودة واصطحب المتهم نجله «الضحية» معه أثناء العودة وأثناء ركوبه السيارة انهى حياته والقى بالجثة في أرض زراعية .

القت أجهزة الامن القبض على المتهم بعد ان أفادت الزوجه ان أخر تواجد للضحية كان بصحبة والده، فيما كان الزوج قد أدعى ان مجهولون قطعوا الطريق عليه أثناء من عودته وحاولوا سرقته وخطفوا ابنه لاجباره على ترك السيارة، وعندما دافع عن نجله قتلوه.وبالتحقيق في القضية جنائيا تبين كذب الزوج بعد تضارب أقواله , اعترف المتهم بجريمته وقال أمام النيابة العامه انه أثناء عودته في الطريق تهيأ له بان من يجلس إلى جواره هي زوجته وليس أبنه , فاوقف السيارة في الطريق وانهال عليه بقطعة حديد, وجلس يبكى في السيارة بعد ان أكتشف انه أبنه وليس زوجته .