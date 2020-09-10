القائمة الكاملة للمرحلة الثانية للتنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد للشعبة الأدبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي النتيجة النهائية للمرحلة الثانية للتنسيق الإليكترونى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لطلاب الشعبة الأدبية وجاءت النتيجة كالتالي: تربية نوعية الإسكندرية 327 آداب المنيا 326.5 آداب سوهاج 326 آداب جنوب الوادي 325.5 تجارة المنوفية بشبين الكوم 325.5 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 324.5 آداب انتساب موجه بور سعيد 324.5 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 324 آداب انتساب موجه الفيوم 323.5 تجارة طنطا 323.5 تجارة انتساب موجه المنصورة 323 تجارة كفر الشيخ 323 آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323 تربية (طفولة) دمنهور 322.5 آداب انتساب موجه طنطا 322.5 تجارة السويس 322.5 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 322.5 تجارة دمنهور 322 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 322 تجارة انتساب موجه الزقازيق 322 تجارة انتساب موجه دمياط 321.5 تجارة انتساب موجه بنها 321.5 آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 321.5 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 321 تربية نوعية عين شمس 321 آداب انتساب موجه أسوان 320.5 تجارة أسيوط 320.5 آداب انتساب موجه دمنهور 320.5 آداب انتساب موجه دمياط 320 تربية نوعية جنوب الوادي 320 تربية نوعية المنصورة 320 آداب انتساب موجه العريش 320 آداب انتساب موجه بني سويف 319 تجارة مدينة السادات 319 تجارة سوهاج 318 حقوق انتساب موجه سوهاج 318 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 317.5 آداب انتساب موجه أسيوط 317.5 حقوق بني سويف 317 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 317 آداب انتساب موجه المنيا 316.5 حقوق القاهرة 316.5 آداب انتساب موجه الوادي الجديد 316 آداب انتساب موجه سوهاج 316 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 316 تجارة انتساب موجه بور سعيد 315.5 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 315.5 تربية نوعية بنها 315.5 تجارة انتساب موجه دمنهور 314.5 حقوق عين شمس 314.5 تجارة انتساب موجه أسوان 314.5 تجارة انتساب موجه طنطا 313.5 تجارة انتساب موجه السويس 313 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 313 حقوق الفيوم 313 تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312.5 أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 312 تربية نوعية بور سعيد 312 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 312 تجارة انتساب موجه بني سويف 312 تجارة انتساب موجه أسيوط 311.5 تجارة انتساب موجه العريش 311.5 تجارة انتساب موجه سوهاج 310.5 تربية نوعية الفيوم 310 حقوق جنوب الوادي 310 Advertisements السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 309.5 حقوق أسيوط 308.5 حقوق أسوان 307.5 تربية نوعية موسيقية المنيا 307.5 حقوق انتساب موجه القاهرة 307 حقوق حلوان 307 حقوق الإسكندرية 307 حقوق الزقازيق 306.5 حقوق بنها 306 حقوق انتساب موجه عين شمس 305.5 تربية نوعية مطروح 305.5 أقتصاد منزلى حلوان 305 دار العلوم الفيوم 305 تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 305 أقتصاد منزلى العريش 305 حقوق انتساب موجه بني سويف 304.5 تربية رياضية بنين المنصورة 304 تربية فنية المنيا 304 حقوق انتساب موجه حلوان 303.5 دار العلوم المنيا 303.5 حقوق طنطا 303 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 302 تربية دمياط 301.5 حقوق المنصورة 301.5 تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 301 حقوق المنوفية بشبين الكوم 301 حقوق انتساب موجه بنها 300.5 تربية (طفولة) الوادي الجديد 300.5 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 299.5 دار العلوم انتساب موجه المنيا 298.5 حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 298.5 تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 298.5 حقوق مدينة السادات 298 دار العلوم أسوان 297.5 سياحة وفنادق الفيوم 297.5 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297 حقوق انتساب موجه الزقازيق 297 تربية نوعية فنية طنطا 297 دار العلوم انتساب موجه أسوان 296 حقوق انتساب موجه أسوان 295.5 سياحة وفنادق المنيا 295 خدمة اجتماعية حلوان 294.5 حقوق انتساب موجه أسيوط 293 حقوق انتساب موجه طنطا 292.5 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 291 حقوق انتساب موجه المنصورة 289.5 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 289 تربية رياضية بنين الإسكندرية 288 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 287.5 خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 287 تربية رياضية بنين بنها 285.5 تربية نوعية موسيقية الزقازيق 282.5 تربية نوعية المنوفية بأشمون 282 سياحة وفنادق بني سويف 282 الفني لترميم الآثار بالاقصر 282 سياحة وفنادق مدينة السادات 281.5 سياحه وفنادق الاقصر 281.5 تربية رياضية بنين طنطا 280 تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 279.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 279 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 278 الوضع في مصر

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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