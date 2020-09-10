شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للمرحلة الثانية للتنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد للشعبة الأدبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي النتيجة النهائية للمرحلة الثانية للتنسيق الإليكترونى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لطلاب الشعبة الأدبية
وجاءت النتيجة كالتالي:
تربية نوعية الإسكندرية 327
آداب المنيا 326.5
آداب سوهاج 326
آداب جنوب الوادي 325.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 325.5
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 324.5
آداب انتساب موجه بور سعيد 324.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 324
آداب انتساب موجه الفيوم 323.5
تجارة طنطا 323.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 323
تجارة كفر الشيخ 323
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323
تربية (طفولة) دمنهور 322.5
آداب انتساب موجه طنطا 322.5
تجارة السويس 322.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 322.5
تجارة دمنهور 322
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 322
تجارة انتساب موجه الزقازيق 322
تجارة انتساب موجه دمياط 321.5
تجارة انتساب موجه بنها 321.5
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 321.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 321
تربية نوعية عين شمس 321
آداب انتساب موجه أسوان 320.5
تجارة أسيوط 320.5
آداب انتساب موجه دمنهور 320.5
آداب انتساب موجه دمياط 320
تربية نوعية جنوب الوادي 320
تربية نوعية المنصورة 320
آداب انتساب موجه العريش 320
آداب انتساب موجه بني سويف 319
تجارة مدينة السادات 319
تجارة سوهاج 318
حقوق انتساب موجه سوهاج 318
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 317.5
آداب انتساب موجه أسيوط 317.5
حقوق بني سويف 317
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 317
آداب انتساب موجه المنيا 316.5
حقوق القاهرة 316.5
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 316
آداب انتساب موجه سوهاج 316
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 316
تجارة انتساب موجه بور سعيد 315.5
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 315.5
تربية نوعية بنها 315.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 314.5
حقوق عين شمس 314.5
تجارة انتساب موجه أسوان 314.5
تجارة انتساب موجه طنطا 313.5
تجارة انتساب موجه السويس 313
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 313
حقوق الفيوم 313
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312.5
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 312
تربية نوعية بور سعيد 312
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 312
تجارة انتساب موجه بني سويف 312
تجارة انتساب موجه أسيوط 311.5
تجارة انتساب موجه العريش 311.5
تجارة انتساب موجه سوهاج 310.5
تربية نوعية الفيوم 310
حقوق جنوب الوادي 310
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 309.5
حقوق أسيوط 308.5
حقوق أسوان 307.5
تربية نوعية موسيقية المنيا 307.5
حقوق انتساب موجه القاهرة 307
حقوق حلوان 307
حقوق الإسكندرية 307
حقوق الزقازيق 306.5
حقوق بنها 306
حقوق انتساب موجه عين شمس 305.5
تربية نوعية مطروح 305.5
أقتصاد منزلى حلوان 305
دار العلوم الفيوم 305
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 305
أقتصاد منزلى العريش 305
حقوق انتساب موجه بني سويف 304.5
تربية رياضية بنين المنصورة 304
تربية فنية المنيا 304
حقوق انتساب موجه حلوان 303.5
دار العلوم المنيا 303.5
حقوق طنطا 303
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 302
تربية دمياط 301.5
حقوق المنصورة 301.5
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 301
حقوق المنوفية بشبين الكوم 301
حقوق انتساب موجه بنها 300.5
تربية (طفولة) الوادي الجديد 300.5
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 299.5
دار العلوم انتساب موجه المنيا 298.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 298.5
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 298.5
حقوق مدينة السادات 298
دار العلوم أسوان 297.5
سياحة وفنادق الفيوم 297.5
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297
حقوق انتساب موجه الزقازيق 297
تربية نوعية فنية طنطا 297
دار العلوم انتساب موجه أسوان 296
حقوق انتساب موجه أسوان 295.5
سياحة وفنادق المنيا 295
خدمة اجتماعية حلوان 294.5
حقوق انتساب موجه أسيوط 293
حقوق انتساب موجه طنطا 292.5
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 291
حقوق انتساب موجه المنصورة 289.5
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 289
تربية رياضية بنين الإسكندرية 288
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 287.5
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 287
تربية رياضية بنين بنها 285.5
تربية نوعية موسيقية الزقازيق 282.5
تربية نوعية المنوفية بأشمون 282
سياحة وفنادق بني سويف 282
الفني لترميم الآثار بالاقصر 282
سياحة وفنادق مدينة السادات 281.5
سياحه وفنادق الاقصر 281.5
تربية رياضية بنين طنطا 280
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 279.5
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 279
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 278
-
الوضع في مصر
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
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