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القائمة الكاملة للمرحلة الثانية للتنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد للشعبة الأدبية

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هشام عمر عبد الحليم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي النتيجة النهائية للمرحلة الثانية للتنسيق الإليكترونى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لطلاب الشعبة الأدبية

وجاءت النتيجة كالتالي:

تربية نوعية الإسكندرية 327

آداب المنيا 326.5

آداب سوهاج 326

آداب جنوب الوادي 325.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 325.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 324.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 324.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 324

آداب انتساب موجه الفيوم 323.5

تجارة طنطا 323.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 323

تجارة كفر الشيخ 323

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323

تربية (طفولة) دمنهور 322.5

آداب انتساب موجه طنطا 322.5

تجارة السويس 322.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 322.5

تجارة دمنهور 322

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 322

تجارة انتساب موجه الزقازيق 322

تجارة انتساب موجه دمياط 321.5

تجارة انتساب موجه بنها 321.5

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 321.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 321

تربية نوعية عين شمس 321

آداب انتساب موجه أسوان 320.5

تجارة أسيوط 320.5

آداب انتساب موجه دمنهور 320.5

آداب انتساب موجه دمياط 320

تربية نوعية جنوب الوادي 320

تربية نوعية المنصورة 320

آداب انتساب موجه العريش 320

آداب انتساب موجه بني سويف 319

تجارة مدينة السادات 319

تجارة سوهاج 318

حقوق انتساب موجه سوهاج 318

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 317.5

آداب انتساب موجه أسيوط 317.5

حقوق بني سويف 317

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 317

آداب انتساب موجه المنيا 316.5

حقوق القاهرة 316.5

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 316

آداب انتساب موجه سوهاج 316

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 316

تجارة انتساب موجه بور سعيد 315.5

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 315.5

تربية نوعية بنها 315.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 314.5

حقوق عين شمس 314.5

تجارة انتساب موجه أسوان 314.5

تجارة انتساب موجه طنطا 313.5

تجارة انتساب موجه السويس 313

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 313

حقوق الفيوم 313

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312.5

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 312

تربية نوعية بور سعيد 312

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 312

تجارة انتساب موجه بني سويف 312

تجارة انتساب موجه أسيوط 311.5

تجارة انتساب موجه العريش 311.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 310.5

تربية نوعية الفيوم 310

حقوق جنوب الوادي 310

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السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 309.5

حقوق أسيوط 308.5

حقوق أسوان 307.5

تربية نوعية موسيقية المنيا 307.5

حقوق انتساب موجه القاهرة 307

حقوق حلوان 307

حقوق الإسكندرية 307

حقوق الزقازيق 306.5

حقوق بنها 306

حقوق انتساب موجه عين شمس 305.5

تربية نوعية مطروح 305.5

أقتصاد منزلى حلوان 305

دار العلوم الفيوم 305

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 305

أقتصاد منزلى العريش 305

حقوق انتساب موجه بني سويف 304.5

تربية رياضية بنين المنصورة 304

تربية فنية المنيا 304

حقوق انتساب موجه حلوان 303.5

دار العلوم المنيا 303.5

حقوق طنطا 303

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 302

تربية دمياط 301.5

حقوق المنصورة 301.5

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 301

حقوق المنوفية بشبين الكوم 301

حقوق انتساب موجه بنها 300.5

تربية (طفولة) الوادي الجديد 300.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 299.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 298.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 298.5

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 298.5

حقوق مدينة السادات 298

دار العلوم أسوان 297.5

سياحة وفنادق الفيوم 297.5

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297

حقوق انتساب موجه الزقازيق 297

تربية نوعية فنية طنطا 297

دار العلوم انتساب موجه أسوان 296

حقوق انتساب موجه أسوان 295.5

سياحة وفنادق المنيا 295

خدمة اجتماعية حلوان 294.5

حقوق انتساب موجه أسيوط 293

حقوق انتساب موجه طنطا 292.5

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 291

حقوق انتساب موجه المنصورة 289.5

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 289

تربية رياضية بنين الإسكندرية 288

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 287.5

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 287

تربية رياضية بنين بنها 285.5

تربية نوعية موسيقية الزقازيق 282.5

تربية نوعية المنوفية بأشمون 282

سياحة وفنادق بني سويف 282

الفني لترميم الآثار بالاقصر 282

سياحة وفنادق مدينة السادات 281.5

سياحه وفنادق الاقصر 281.5

تربية رياضية بنين طنطا 280

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 279.5

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 279

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 278

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    100,403

  • تعافي

    80,689

  • وفيات

    5,577

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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