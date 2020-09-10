شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 53 مخالفة تموينية و80 طن سكر مجهولة المصدر في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط فريق الرقابة التموينية بالمنيا، 53 مخالفة تموينية و80 طن سكر مجهولة المصدر. تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بضبط 2675 كيلو دقيق، و80 طن سكر مجهولة المصدر بمركز أبوقرقاص، بالإضافة إلى 1900 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز سمالوط، كما شملت الحملات المرور على المخابز البلدية والأسواق، وتم تحرير 53 مخالفة تموينية منها 25 مخالفة نقص وزن بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 28 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (منتجات منتهية الصلاحية – بدون ترخيص -منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادة صحية -تجار تموينيين). الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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