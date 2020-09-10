شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطالب صرافى تذاكر المترو بحسن معاملة واحترام جمهور الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل توجيها لقيادات شركة المترو مطالبا صرافى التذاكر بالمحطات بحسن معاملة واحترام جمهور الركاب وعدم السماح بالتجاوزات فى حق أى راكب، وذلك على إثر واقعة كمسرى قطار المنصورة - الزقازيق مع أحد الركاب المجند بالقوات المسلحة.

كانت وزارة النقل أصدرت اليوم بياناً اعلامياً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020 حيث أكدت الوزارة اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وأن كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، وأنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، وأن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح البيان، أنه تم إيقاف مرتكبى الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفورى، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.