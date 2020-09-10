شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر التفجيرات الإرهابية التي وقعت صباح أمس، حيث انفجرت قنبلة، على جانب طريق في العاصمة الأفغانية كابل، مستهدفة نائب الرئيس الأفغاني عمر الله صالح، لكنه نجا.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم: إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: 93]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... " [رواه البخاري ومسلم].

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وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص الدعاء أن يجنب الله تعالى العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 6 على الأقل من عناصر حركة طالبان وإصابة 4 أخرين في اشتباكات مع قوات الأمن بإقليم هيرات غربي أفغانستان، وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الخميس، أن الاشتباكات وقعت في منطقة بشتون زرغون عندما هاجمت عناصر طالبان نقاط تفتيش أمنية، فيما تمكنت القوات الأفغانية من صد الهجمات.