شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يتابع تنسيق العمل بين السياحة الداخلية وهيئة التنشيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً مع مديري مكاتب السياحة الداخلية التابعة للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، لمناقشة آليات تعزيز التعاون فيما بينها مما يساهم فى الارتقاء بمنظومة العمل فى ضوء الهدف المرجو منها.

حضر الاجتماع المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى للهيئة، وسامية سامى، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، و آيتن فؤاد نائب رئيس الهيئة، وإيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة.

وقد استمع الوزير إلى أفكار ومقترحات والآراء المختلفة لمديرى المكاتب التى من شأنها أن تساهم فى تطوير آلية ومنظومة العمل وتذليل كافة العقبات التى تعوق سير العمل بها.

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وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية مد جسور التعاون بين المكاتب وبعضها البعض وتوحيد الجهود لإنجاح هذه المنظومة لخدمة العمل وخروج المنتج السياحى والأثرى بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم.

وفى نهاية الاجتماع وجه الدكتور خالد العناني بضرورة عقد اجتماعات دورية بين مسئولي هذه المكاتب بحضور رئيس الهيئة لمتابعة أداء هذه المكاتب باستمرار.