شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توجه بحملات لنظافة وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس، حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، فى إطار اهتمام الوزارة الأوقاف ببيوت الله واستعدادا لصلاة الجمعة الثالثة، وانطلاقا من السلوك الحضارى لديننا الحنيف، وإيمانا منا بأن المساجد لا بد أن تكون مظهرا للنظافة والجمال، ومساهمة من الوزارة فى الحد من انتشار فيروس (كرونا المستجد).

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى اليوم، عدد من صور حملة تعقيم ونظافة المساجد، على مستوى مديرياتها بجميع المحافظات، قائلة:"لا شك أن ديننا دين النظافة فهي أمر من أمور الفطرة جبلت عليه الطباع السليمة، وقد امتدح الحق سبحانه وتعالى أهل مسجد قباء لحرصهم على الطهارة والنظافة، فقال سبحانه: " فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ "، وأمرنا سبحانه أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، فقال عز وجل:" يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "، وأمرنا أن نطهر وننظف أجسادنا وثيابنا, فقال سبحانه: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا " , وقال (سبحانه وتعالى) مخاطبًا نبينه (صلى الله عليه وسلم) : " يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " , وقد بيّن رسولنا محمد (صلى الله عليه وسلم) أن الطهور نصف الإيمان أي نصف الدين، فقال (عليه الصلاة والسلام) : " الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ " .

واختتمت وزارة الأوقاف:" وعلى الجملة فالدين والحضارة والرقى والإنسانية كلها تدعو إلى نظافة الجسد والمكان والثوب والمنتديات العامة، لانعكاس ذلك على الصحة العامة من جهة وعلى سعادة الإنسانية وبث روح الجمال والبهاء فيها من جهة أخرى.

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