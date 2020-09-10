شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يعلن مسابقة تصميمات إبداعية لطباعتها على أقمشة لإنتاج كمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومي للمرأة، عن مسابقة غير تقليدية لاختيار تصميمات تعبر عن تمكين المرأة، و أخرى تحمل الطابع التراثي المصري، على أن يقوم المجلس بطباعة تلك التصميمات على أقمشة، لإنتاج كمامات يتم إعدادها بأيدي سيدات مصريات من خلال ورشة عمل، وذلك مشاركة منها في تنمية مهارات تلك السيدات و تمكينهن اقتصادياً.

و يشترط فى المتقدمين :

• أن لا يقل سن المشتركة عن 18 عام .

• أن يكون العمل من ابداعك الشخصى.

• ألا يكون التصميم المُقدم قد سبق استخدامه.

• تسليم الملفات الخاصة بالتصميم الفائز، والموافقة على استخدام وطباعة المجلس للعمل بما يراه مناسباً، مع كتابه اسم صاحبته على الغلاف الخارجي الخاص بالكمامة حماية لحقوق الملكية الفكرية.

• أن يتسم التصميم بالابتكارية ويحوي فكر جديد.

• يجب أن تكون أبعاد التصميم

- قبل الخياطة (ارتفاع 17 عرض 20 سم).

- بعد الخياطة (ارتفاع 9 عرض 18 سم).

• يجب أن تقدم كل مصممة مشاركة في المسابقة أربع (4) تصميمات على أن يكون لديها حرية الاختيار ما بين تصميمات تعبر عن :

- التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة (تبرز دور المرأة بالمجتمع).

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- ذات طابع تراثي مصري.

- افكار ابتكارية و غير تقليدية.

• يمكن استلهام التصميمات من مبادرات المجلس ،للاطلاع يمكن زيارة صفحات المجلس من خلال اللينكات التالية :

• لينك موقع المجلس :المجلس القومي للمرأة

• سيتم اختيار اكثر من تصميم، جائزة التصميم الواحد(2000) جنيه علماً بانه يمكن اختيار اكثر من تصميم من نفس المصممة.

سيكون للمجلس القومي للمرأة حقوق استخدام او طباعة العمل الفائز بما يراه ملائما

* كيفية التقديم:

ارسال التصميمات علي الإيميل التالي: [email protected]

مع البيانات التالية :" الاسم-الوظيفة - الايميل-الموبايل- العنوان- الرقم القومى- المؤهل / التخصص"، على أن يتم تحميل التصميمات PDF بجودة عالية.