شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تحيل كمسارية قطار المنصورة للتحقيق الفورى لتجاوزهم فى حق راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل أنه تم إيقاف كمسارية قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، بعد واقعة تجاوز فى حق أحد ركاب القطار، وقد تمت إحالتهم للتحقيق الفورى وسيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

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وأصدرت الوزارة بياناً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، وأعلنت اعتذار الوزير وجميع العاملين فى الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز فى حق أحد ركاب القطار، كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين فى السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التى تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة وأن كافة المواقف التى تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون فى إطار القانون وفى إطار احترام الراكب وأنه لاتهاون مع أى مخطئ فى حق أى راكب وان الوزارة ستستمر فى خدمة جمهور الركاب خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.