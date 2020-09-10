شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى يؤكد توجيه المديريات بتوزيع كثافات الفصول وترك مسافة آمنة بين الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إننا نبعث رسالة طمأنينة لأولياء الأمور على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب فى المدارس، لافتا إلى أن الوزارة لا تعمل منفردة وإنما هناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة وكافة أجهزة الدولة، وظهر ذلك فى امتحان الثانوية العامة والدبلومات، حيث بلغ عدد الطلاب مليون و400 ألف طالب، وتم إجراء امتحان قومى موحد ولم يحدث فى أى دولة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده وزارة الصحة والسكان الآن، للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية، التى سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسى الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى المعهد القومى لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية.

وأضاف شوقى، تم تحديد الاشتراطات الوقائية خلال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويتم متابعة الوضع يوميا، لافتاً إلى أن عدد الحالات المصابة لا تتعدى حالتين أو ثلاثة من إجمالى الطلاب، وتم استكمال العام الدراسى لكافة المراحل التعليمية من خلال الأبحاث والامتحان الالكترونية ولم تضيع السنة على أى طالب.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه تم توجيه مديرى المديريات بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان، وتوزيع كثافات الفصول، ووضع خريطة لتوزيع الطلاب على الفراغات وترك مسافات ما بين متر إلى متر ونصف، وهو ما سيحل فى المستقبل أزمات الكثافات المدرسية.

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وتابع وجهنا مديرى المدارس بوضع جداول المدرسة بدون تخفيف المحتوى العلمى ووضع الجدول وفقا للظروف المحيطة بالمدرسة، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص لجنة فى كل مدرسة لمتابعة الإجراءات الوقائية فى 60 ألف مدرسة وإطلاق حملة إعلامية بدءاً من الشهر المقبل، بالإضافة إلى وجود طبيب أو زائرة صحية لمتابعة حالة الطلاب على مستوى اليوم الدراسى.

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الصحة ليس جديدا وإنما تم التعاون فى مبادرات مسح الطلاب من التقزم والسمنة والانيميا وفيروس سى.



وأكد أن السنة المقبلة ستشهد إجراءات جديدة منها البث المباشر والمنشآت والمكتبات الالكترونية لاستكمال العام الدراسى دون احتكاك كبير والتحصيل الدراسى بالرغم من الظروف المحيطة نسعى لتقديم سنة خالية من اى أزمات.