شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعم عودة الدراسة بمصر مع الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، أنها تدعم عودة المدارس في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين.
وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات متأنية لعودة المدارس بشكل أمن، مشيداً بالجهود التى تبذلها مصر الاستمرار عملية التعليم ومنها التعليم اونلاين.
واستطرد: نحث على اتخاذ إجراءات الدعم النفسى للاطفال خلال جائحة فيروس كورونا، وسنواصل جهودنا على استمرار العملية التعليمية، وتشجيع الأطفال على الاستمرار فى العملية التعليمية
وأضاف هوبكنز: يجب التأكد من حصول كل طفل على الدراسة والتعلم والحرص على الصحة والنظافة الشخصية
وكانت دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمؤتمر صحفى بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتشارك في المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تدعم عودة الدراسة بمصر مع الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.