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الصحة العالمية تدعم عودة الدراسة بمصر مع الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، أنها تدعم عودة المدارس في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين.

 

وقال جيريمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف: جائحة تشكل تحديا غير مسبوق، ليس على المنظومة الصحية وحسب وإنما على تعليم الأطفال، وتابع: نحن فى يونيسيف نؤكد أن عدم ذهاب الطلاب للمدارس يشكل خسارة كبيرة تتخطى العملية التعليمية، ولابد من عودتهم مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات متأنية لعودة المدارس بشكل أمن، مشيداً بالجهود التى تبذلها مصر الاستمرار عملية التعليم ومنها التعليم اونلاين. 

 

واستطرد: نحث على اتخاذ إجراءات الدعم النفسى للاطفال خلال جائحة فيروس كورونا، وسنواصل جهودنا على استمرار العملية التعليمية، وتشجيع الأطفال على الاستمرار فى العملية التعليمية 

 

وأضاف هوبكنز: يجب التأكد من حصول كل طفل على الدراسة والتعلم والحرص على الصحة والنظافة الشخصية

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وكانت دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمؤتمر صحفى بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار .

 

وتشارك في المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

 

 

 

 


 

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