شكرا لقرائتكم خبر عن أطلب مشروعك أون لاين واستلمه فى شهر.. هنا برج العرب الجديدة.. بينى وبينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من برنامج بينى وبينك، ينتقل حسن مجدى مقدم البرنامج، إلى مدينة برج العرب الجديدة، التى شهدت العديد من عمليات التطوير خلال السنوات القليلة الماضية، وتحولت إلى أرض الأحلام بالنسبة للراغبين فى الاستثمار وإقامة المصانع.

وتعد مدينة برج العرب الجديدة إحدى مدن الجيل الأول الصناعية، ولهذا كانت تحتاج للكثير من التطوير حتى تواكب العصر الحالى، وبالفعل شهدت المدينة تطويرا كبيرا، حيث صرفت الحكومة قرابة الـ 2 مليار جنيه لتطوير المدينة خلال 6 سنوات، وهو يعتبر 30% من قيمة ما تم صرفه على تطوير المدينة منذ إنشائها.