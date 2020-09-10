شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة إيطالية بضوابط السلامة فى مصر للحفاظ على السائحين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "فياجى" الإيطالية، إن مصر أعادت فتح المرافق والمواقع الأثرية والمطارات منذ يوليو الماضى، مع وضع لوائح جديدة بشأن السفر والإقامة، وأشادت بإجراءات السلامة التى تم وضعها من أجل حماية السائحين والمواطنين من عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مكتب السياحة المصري يراقب الموقف باستمرار، ويقدم طرقًا جديدة للسفر بشكل تدريجي، خاصة فيما يتعلق باحتواء الوباء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين آخر التحديثات للسياحة في الدولة، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للسفر، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020، يجب على جميع المسافرين الذين يصلون إلى مصر تقديم شهادة بنتيجة سلبية لاختبار PCR لكوفيد 19، الذي تم إجراؤه في بلد المنشأ، في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل تاريخ السفر، ويمكن فقط للمسافرين الذين يصلون إلى المطارات الدولية في شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم الذين ليس لديهم شهادة بنتيجة سلبية في اختبار PCR إجراء اختبار عند الوصول ، وفى المطارات يتم إجراء الاختبارات من قبل ممثلين عن وزارة الصحة والسكان المصرية بتكلفة 30 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)،و يمكن للمسافرين مغادرة المطار فور إجراء اختبار PCR والذهاب إلى الفندق المحجوز، وستعزل الفنادق الضيوف الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد 19 في غرف منفصلة ، مع تغطية تكلفة الغرفة والطعام حتى مغادرتهم.

Advertisements

وفيما يتعلق بالرحلات على نهر النيل، لا يمكن القيام بها قبل بداية أكتوبر 2020 ، بينما بالنسبة لرحلات السفاري الصحراوية يجب مراعاة بعض القواعد: تعمل بنسبة 50٪ من السعة الإجمالية ، مع الحفاظ على التطهير المنتظم للمركبات المستخدمة وجميع نقاط الاتصال ، وتوفير معدات الحماية الشخصية للعملاء والموظفين ، وضمان مسافة آمنة.

وستعمل جميع أنواع الأنشطة السياحية المتعلقة بالسياحة الثقافية بحد أقصى 50 ٪ من إجمالي طاقتها وستحترم لوائح السلامة والنظافة فيما يتعلق بالموظفين والتطهير والمسافة الآمنة، والمتاحف والمواقع الأثرية (مفتوحة للزوار) وتستقبل المصريين والسياح اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020، بالإضافة إلى التطهير اليومي لجميع البيئات ، على مسافة متر واحد بين الزوار ، ويجب ألا تتجاوز المجموعات السياحية 25 وحدة في المتاحف وفي المواقع الأثرية. والحد الأقصى لعدد الزوار المسموح به داخل المتاحف والمواقع الأثرية الداخلية هو 100 زائر في الساعة في جميع المتاحف (200 زائر في الساعة في المتحف المصري للتحرير) ، بينما يسمح بدخول 10-15 زائر في الساعة. داخل أي هرم أو قبر (حسب حجمه)، وتم تأجيل الزيادة في أسعار تذاكر الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية إلى 1 مايو 2021.