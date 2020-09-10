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تنسيق المرحلة الثانية 2020 .. الحد الأدنى لكلية حقوق 71.3%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020، حيث وصل الحد الأدنى لكلية حقوق 71.3%.

وقال وزير التعليم العالي، أنه لا تزال هناك بعض الأماكن الشاغرة في بعض الكليات العلمية والأدبية، وجاءت تنسيق كليات حقوق في الجامعات المصرية كالآتي: -

حقوق انتساب موجه مدينة السادات  288

حقوق انتساب موجه المنصورة      289.5

حقوق انتساب موجه طنطا   292.5

حقوق انتساب موجه مدينة السادات  288

حقوق انتساب موجه أسيوط  293

حقوق انتساب موجه أسوان  295.5

حقوق انتساب موجه الزقازيق        297

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم   297

حقوق مدينة السادات  298

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي  298.5

حقوق انتساب موجه بنها     300.5

حقوق انتساب موجه بني سويف     304.5

حقوق انتساب موجه عين شمس     305.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية     299.5

حقوق انتساب موجه حلوان  303.5

حقوق المنصورة      301.5

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حقوق طنطا   303

حقوق انتساب موجه القاهرة  307

حقوق حلوان  307

حقوق الإسكندرية     307

حقوق الزقازيق       306.5

حقوق بنها     306

حقوق جنوب الوادي  310

حقوق أسيوط  308.5

حقوق أسوان  307.5

حقوق سوهاج 354

حقوق بور سعيد      339.5

حقوق دمياط   332

حقوق انتساب موجه سوهاج 318

حقوق بني سويف     317

حقوق القاهرة 316.5

حقوق عين شمس     314.5

حقوق الفيوم   313

حقوق المنوفية بشبين الكوم   301

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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