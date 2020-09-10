شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية 2020 .. الحد الأدنى لكلية حقوق 71.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020، حيث وصل الحد الأدنى لكلية حقوق 71.3%.

وقال وزير التعليم العالي، أنه لا تزال هناك بعض الأماكن الشاغرة في بعض الكليات العلمية والأدبية، وجاءت تنسيق كليات حقوق في الجامعات المصرية كالآتي: -

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288

حقوق انتساب موجه المنصورة 289.5

حقوق انتساب موجه طنطا 292.5

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288

حقوق انتساب موجه أسيوط 293

حقوق انتساب موجه أسوان 295.5

حقوق انتساب موجه الزقازيق 297

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297

حقوق مدينة السادات 298

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 298.5

حقوق انتساب موجه بنها 300.5

حقوق انتساب موجه بني سويف 304.5

حقوق انتساب موجه عين شمس 305.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 299.5

حقوق انتساب موجه حلوان 303.5

حقوق المنصورة 301.5

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حقوق طنطا 303

حقوق انتساب موجه القاهرة 307

حقوق حلوان 307

حقوق الإسكندرية 307

حقوق الزقازيق 306.5

حقوق بنها 306

حقوق جنوب الوادي 310

حقوق أسيوط 308.5

حقوق أسوان 307.5

حقوق سوهاج 354

حقوق بور سعيد 339.5

حقوق دمياط 332

حقوق انتساب موجه سوهاج 318

حقوق بني سويف 317

حقوق القاهرة 316.5

حقوق عين شمس 314.5

حقوق الفيوم 313

حقوق المنوفية بشبين الكوم 301