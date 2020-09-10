شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريرك الكاثوليك يزور محافظ المنوفية لإعلامه بقرار تدشين إيبارشية جديدة بقويسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار صباح اليوم الخميس، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لبحث سبل التعاون بين رعايا منطقة الدلتا والمحافظة.

رافق الأنبا باخوم في الزيارة، الأب برنابا فانوس راعي كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا، والقائم بأعمال منطقة الدلتا، والأب بطرس استيفان راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون.

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تأتي تلك الزيارة في إطار إبلاغ وإعلام، المحافظ بقرار الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بإعلان منطقة الدلتا، منطقة ثالثة للإيبارشية البطريركية بجوار القاهرة والإسكندرية، ومقرها قويسنا، وبهذا تصبح كنيسة السيدة العذراء بقويسنا كاتدرائية ومقرا بطريركيا.

جدير بالذكر أن رعايا منطقة الدلتا تشمل: كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا، وكنيسة القديسة تريزا بالمحلة، وكنيسة القديسة حنة والقديس بطرس بطنطا، وكنيسة سيدة البشارة بطنطا، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون.