شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تلغى تصريح خطيب مكافأة بالفيوم لمخالفته الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف اليوم الخميس، إلغاء تصريح خطابة "أ.ه" خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الفيوم ومنعه من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية ، نظرًا لمخالفته لتعليمات الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم، على أن يتم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الفيوم على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه، محذرة من مخالفة تعليماتها بشأن خطبة الجمعة أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد.

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كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اعتمد نتيجة مقابلات خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استخراج تصريح خطابة لهم وعددهم ( 89 ) خطيبًا، وقالت الوزارة، إن القرار جاء حرصًا من وزارة الأوقاف على تجديد الخطاب الديني ، والنهوض بمستوى الدعاة والوقوف على مدى قدرتهم على العطاء الدعوى.

واعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى وقت سابق، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة وعددهم 73 خطيبًا.