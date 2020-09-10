شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة عليا بين مصر وجنوب السودان خلال شهر لبحث فرص الاستثمار بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى اليوم المستشار الأمنى لرئاسة جمهورية جنوب السودان على هامش زيارته الرسمية لجنوب السودان، التى تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان.

وأكد عبد العاطى أن مصر تدعم جنوب السودان فى مشروعات كثيرة منها حفر والآبار وبناء السدود وتدريب الموارد الفنية فى مصر.

وأشار عبد العاطى إلى ان المستشار الأمنى لرئاسة جمهورية جنوب السودان ذكر له أن هناك حيين داخل القاهرة يقطنهم الجنوب سودانيين.

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وأضاف أنه تم مناقشة مشروعات الاستثمار مستقبلا والرؤية المشتركة، لافتا الى انه خلال شهر سوف تعقد اللجنة العليا التى تضم مجموعة من الوزراء لبحث فرص الاستثمار فى جنوب السودانيين تم التطرق إلى أن الأمن الذى تشهده جنوب السودان يعطى رسالة قوية للمستثمرين.

وقد استقبل مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان أمس نظيره المصرى والوفد المرافق بحضور حاكم ولاية الاستوائية الوسطى و السفير محمد قدح - سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان.

كان فى استقبال الوفد المصرى لفيف من الوزراء وحكام الولايات ( وزير الرى، وزير الشئون الإنسانية، وزير المالية والي جونجلي، والي بيبور، وممثلو الولايات المتضرره من الفيضان ) وكذلك لفيف من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.

وأعرب عبد العاطى على سعادته الغامرة بزيارة دولة جنوب السودان موكداً أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين قيادةً و شعباً وهذه العلاقات الممتدة ليس فقط في مجال الموارد المائية والرى بل في كافة المجالات.