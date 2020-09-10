هزة أرضية جنوب منطقة "رأس محمد" على بعد 10 كم من شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمي بأسوان والتابعة للمعهد صباح يوم الخميس هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر جنوب رأس محمد، على بعد 10 كم جنوب مدينه شرم الشيخ و77 كم شمال شرق مدينة الغردقة. وكانت بيانات الهزة الأرضية كالتالي: القوة: 3.1 درجة على مقياس ريختر. Advertisements خط العرض: 27.81 شمالا. خط الطول: 34.25 شرقا. العمق: 14.6 كم. وأوضح المعهد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة دون وقوع أية خسائر أو إصابات.

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