الصحة تكشف عن آلية جديدة لتتبع حالات كورونا في المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- فريد قطب:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن نسبة الإصابات بكورونا والوفيات قليلة جدا، مشيرة إلى أنه تم عمل نظام إلكتروني مع وزارة التعليم لتتبع الحالات المصابة بكورونا في المدارس.

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وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا للإعلان عن خطة عودة المدارس: هناك خطة متكاملة مع وزارة التعليم لمتابعة الطلاب لحماية الأطفال من العدوى.

وتعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشارك في المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.