محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء بمنطقة المطرية. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط ( 2 هاتف محمول - حقيبة تحوى ملابس - 2قطعة سلاح أبيض) بحوزة (3 عاطلين – مقيمين بالقاهرة) حال استقلالهم سيارة ميكروباص قيادة أحدهما. وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء عقب استقلالهم السيارة صحبتهم بدعوى توصيلهم. Advertisements وأقروا بأن الهاتفان والحقيبة المضبوطين بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة شخصان كرهاً عنهما بذات الأسلوب. وبفحص الهاتفان تم التوصل للمجني عليهما (أحدهما مصاب بجروح سطحية) وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمين، وقررا بأنهما عقب استقلالهما السيارة صحبة المتهمين من أعلى الطريق الدائري تجاه المرج، قاموا بتهديدهما بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، والاستيلاء على المضبوطات كرهاً عنهما، واتهمهم المجني عليه المصاب بإحداث إصابته المُشار إليها حال مقاومتهم. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التثبيت داخل السيارة.. ضبط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه في المطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.