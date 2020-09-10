الأموال العامة تضبط 5 قضايا تزوير وغسل أموال بتعاملات 12 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا (تزوير أوراق رسمية واستخدامها– تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال- غسل أموال) مُتهم فيها (7) أشخاص ضبط فيها مستندياً ( أكثر من 5,5 مليون جنيه- 900 ألف ريال سعودي- 250 ألف دولار أمريكي- 10 آلاف يورو).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.