السر في الخادمة.. أمن القاهرة يكشف غموض سرقة مشغولات ذهبية من منزل في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في كشف غموض وملابسات سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل منزل أحد المواطنين في منطقة النزهة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمته وتمكن رجال المباحث من ضبطها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد، بالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها (إحدى السيدات تعمل لدى المجني عليه - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون).

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مستغلة طبيعة عملها طرف المجني عليه.

وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - ومقيم بذات العنوان) و باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.