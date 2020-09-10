اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات "مجلس النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وإعلان الجدول الزمني للانتخابات.

وذكرت الهيئة في بيان أن المؤتمر يعقد في الخامسة مساءً من مبنى التلفزيون المصري "ماسبيرو".

ويعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمني الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.