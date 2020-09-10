بها حشرات حية.. ضبط 33 طن فول بلدي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1320) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط (12,476طن مقطعات ومصنعات لحوم ودواجن "مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "عفن ظاهري" وتشكل ضرراً بالغاً على الصحة العامة) طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة).

ونجحت الجهود في ضبط (33 طن فولى بلدي، مجروش غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات حية وتشكل ضرراً بالغاً على الصحة العامة - 80 طن سكر حر- 2,675 طن دقيق فاخر بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة صاحب مخزن سلع غذائية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص (بمحافظة المنيا).

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وتمكنت الجهود من ضبط (85,500 قطعة حلوى معبأة داخل أجولة - 1,600 طن ذرة صفراء وسكر مخلوط بألوان صناعية "مستلزمات إنتاج" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل ضرراً بالغاً على الصحة العامة - 83510 عبوة سناكس وحلوى لبان مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية).

وأثمرت الجهود عن ضبط (2,200 طن سلع غذائية "لانشون، جبن أبيض ورومي، زيتون" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة للتجارة والتوريدات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الجمالية (بمحافظة القاهرة).

ونجحت الجهود في ضبط (49,750 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، قفاز طبي، قناع أكسجين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة).

وتمكنت الجهود من ضبط (27.855 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع – محاليل طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية ومستحضرات التجميل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة طنطا ثان (بمحافظة الغربية)، فضلاً عن ضبط (300 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بغرض التربح مادياً جراء ذلك ، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة مشتول السوق (بمحافظة الشرقية).