ضبط شخصين بحوزتهما 12 طربة حشيش في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت أجهزة الأمن في الدقهلية القبض على شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل قيامهما بترويجها. كانت وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية، تمكنت من ضبط "12 طربة لمخدر الحشيش - سلاح نارى" بحوزة شخصين "نجار ، ميكانيكي – مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس" أثناء استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة المركز. وبمواجهتها اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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