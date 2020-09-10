ضبط 24 كيلو هيروين وحشيش.. جهود مكافحة المخدرات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد والأقراص المخدرة.
وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 30 قضية إتجار بالمواد المخدرة.
وعثر بحوزة المتهمين على 21 كيلو حشيش، 3 كيلو هيروين، 500 جرام من الشادو، 124 جرام بودرة، 50 جرام أفيون، 4138 قرص مخدر، طبنجة، 9 أسلحة بيضاء.
وضبطت الحملات 38 هاتف محمول، ومبالغ مالية، ودراجة نارية، بحوزة عدد من العناصر الإجرامية.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.
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