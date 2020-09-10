استدرجها بمنطقة نائية.. تفاصيل اعتداء سائق جنسيًا على فتاة بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة حلوان تفاصيل قيام سائق باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمعصرة.

وجاء في التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليها 17 سنة داخل "توك توك" بزعم توصيلها ثم اتجه إلى منطقة نائية.

وأضافت أن المتهم اعتدى على المجني عليها بالضرب ثم جردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيًا، ثم تركها في أحد الشوارع وتمكنت من العودة لمنزلها، فأبلغت والدتها عن الواقعة.

وأمرت النيابة بحس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.