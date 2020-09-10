محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
كشفت تحقيقات نيابة حلوان تفاصيل قيام سائق باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمعصرة.
وجاء في التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليها 17 سنة داخل "توك توك" بزعم توصيلها ثم اتجه إلى منطقة نائية.
وأضافت أن المتهم اعتدى على المجني عليها بالضرب ثم جردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيًا، ثم تركها في أحد الشوارع وتمكنت من العودة لمنزلها، فأبلغت والدتها عن الواقعة.
وأمرت النيابة بحس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر استدرجها بمنطقة نائية.. تفاصيل اعتداء سائق جنسيًا على فتاة بالمعصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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