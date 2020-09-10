ضبط 120 شخصًا مخالفًا لأعمال إيقاف البناء بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة مكبرة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواصلة جهودها في ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 120 شخصًا مخالفًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتوجيه حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة.