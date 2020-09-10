حاولا تهريبها داخل الملابس.. ضبط 8 كيلو من مخدر القات في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي والجهات المعنية محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات القات المخدر.

وأثمرت الجهود عن ضبط "8,500 كيلو جرام من نبات القات المخدر" مخبأة داخل أمتعة وملابس "أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول العربية" قبل دخوهما للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وبمواجهتهما اعترفا بجلبهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهما داخل البلاد.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة وتشديد الرقابة على كافة منافذ البلاد.