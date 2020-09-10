مصر | سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في المطرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات متعلقات المواطنين بالإكراه بالمطرية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من وحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفاده ضبط 2 هاتف محمول، حقيبة تحوي ملابس، و2 قطعة سلاح أبيض، بحوزة 3 عاطلين حال استقلالهم سيارة ميكروباص قيادة أحدهم، وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء عقب استقلالهم السيارة صحبتهم بدعوى توصيلهم، وأقروا بأن الهاتفين والحقيبة المضبوطين بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة شخصان كرهًا عنهما بذات الأسلوب.

وبفحص الهاتفين أمكن التوصل للمجني عليهما (أحدهما مصاب بجروح سطحية) وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمين، وقررا بأنهما عقب استقلالهما السيارة صحبة المتهمين من أعلى الطريق الدائري تجاه المرج، قاموا بتهديدهما بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، والاستيلاء على المضبوطات كرهًا عنهما، واتهمهم المجني عليه المصاب بإحداث إصابته المُشار إليها حال مقاومتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.