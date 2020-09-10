مصر | الخادمة كلمة السر.. كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية بالنزهة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخادمة كلمة السر.. كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن في كشف ملابسات سرقة كمية من المشغولات الذهبية من منزل مواطن بالنزهة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا من قسم شرطة النزهة مفادة تلقية بلاغا من مواطن بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبالإنتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليه، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه.. وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - ومقيم بذات العنوان) وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة.، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.