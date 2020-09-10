أخبار مصر | "آداب حلوان" تعلن فتح باب التشعيب بالأقسام للطلاب المقبولين بالكلية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "آداب حلوان" تعلن فتح باب التشعيب بالأقسام للطلاب المقبولين بالكلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن بدء التشعيب الإلكتروني لتسجيل الرغبات للإلتحاق بالاقسام المختلفة بالكلية وذلك لطلاب الثانوية العامة المستجدين المقبولين بالكلية للعام الجامعي ٢٠٢٠ ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة فاطمة عبد الصمد قائم بعمل عميد الكلية، حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع الالكترونى التالي:http:app2.helwan.edu.egArtHelwan

ويقوم الطلاب باختيار القسم الذي يرغب في الالتحاق به ووضع عدد من الاختيارات والرغبات من بين أقسام الكلية وذلك عقب قيام الطالب بالضغط على زر تسجيل أول مرة ثم يقوم باستكمال كافة البيانات التى تظهر فى النموذج من بيانات الطالب الأساسية ( الاسم الرباعي- الاسم باللغة الانجليزية - الرقم القومي- رقم الجلوس - المدرسة - نوع الشهادة - الدولة الحاصل منها الشهادة - رقم التليفون الارضى - رقم المحمول - النوع - تاريخ الميلاد - الجنسية - عنوان الطالب - المجموع الكلى - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الاجنبية الثانية - )، ويقوم الطالب بملئ الرغبات مع مراعاة كافة التعليمات التى تظهر فى هذا النموذج مع التأكد من إدخال الرقم السري بشكل صحيح ثم الضغط على زر التسجيل.

ثم يقوم الطالب بالضغط على زر تعديل البيانات وطباعة الإفادة، وفى حالة رغبة الطالب بتعديل الرغبات يقوم بالضغط على تعديل البيانات وفي حالة التأكد من تسجيل الرغبات يضغط على زر طباعة الافادة، هذا ويمكن للطالب تعديل الرغبات حتى غلق باب التقدم ولا يتم الاعتماد الا على اخر تعديل للرغبات قام الطالب بادخالها.