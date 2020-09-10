أخبار مصر | "الرياضة" تعلن عن مسابقة جديدة للشباب العربي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تعلن عن مسابقة جديدة للشباب العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن مسابقة للشباب العربي لإنتاج فيديو قصير حول القضايا السكانية وجائحة فيروس كورونا المستجد، بجوائز مالية بقيمة 7 آلاف دولار، وذلك من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وبالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية وإدارة الشباب والرياضة بالشراكة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

وتتضمن محاور المسابقة المبادرات المجتمعية الفاعلة والإجراءات الوطنية للتصدي للتخفيف من آثار الجائحة على فئة كبار السن والرعاية الاجتماعية والصحية، فئة الشباب والتمكين والتشغيل، فئة النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الزواج المبكر (زواج القاصرات والاطفال) وتأثيره على الفتاة والمجتمع بالإضافة الي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وحددت وزارة الشباب والرياضة، شروط المسابقة وكيفية الاشتراك، للشباب من حاملي جنسيات الدول العربية، بموعد أقصاه 15 سبتمبر 2020، ويتم تسليم الفيديوهات بصيغة MP4 إلى إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية حسب الآلية التي تعتمدها الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية وبصيغة يمكن رفعها على مواقع التواصل الاجتماعي علما بأن آخر موعد لاستلام الفيديوهات 17 أكتوبر 2020 على أن يتم الاعلان عن أسماء الفائزين في الاسبوع الاول من نوفمبر ويتم تكريمهم في منتصف شهر نوفمبر.

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وفي هذا السياق أكد الدكتور أشرف صبحي، علي اهتمام الوزارة بتنفيذ أنشطة وفعاليات للشباب على المستوى العربي، ايمانًا بدور الشباب في تحقيق خطة 2030، مشيرًا إلى أن المسابقة تمثل فرصة فريدة من نوعها لعرض وتناول ومعالجة القضايا السكانية من وجهة نظر فئة الشباب والقاء الضوء على المبادرات المجتمعية الفاعلة والإجراءات الوطنية للتصدي وللتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على الفئات السكانية المختلفة.

وأوضح "صبحي" أن هدف المسابقة يكمن في الوقوف على وعي الشباب في الموضوعات الخاصة بالسكان وتوظيف الاعلام في إلقاء الضوء على القضايا السكانية وزيادة الوعي بها ودعمها خاصةً في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن الترويج لضرورة عدم تغييب البعد السكاني في الخطط الاستراتيجية الوطنية وكذلك في خطط الاستجابة الأولية للأزمات.

وأوضحت الوزارة أن جوائز المسابقة فتتمثل في 3 جوائز مالية بقيمة 7 الاف دولار، الجائزة الأولى منها الجائزة الاولي تقدر بــ أربعة آلاف دولار والثانية بقيمة الفي دولار والثالثة بقيمة ألف دولار، على أن يقام حفل تكريم للفائزين بعد اعتماد أسماء الفائزين من قبل لجنة التحكيم في منتصف شهر نوفمبر المقبل.