أخبار مصر | رئيس "نظافة القاهرة": استخدام الإضاءة الحديثة لإبراز أعمال التشجير بتطوير الجزيرة الوسطى

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "نظافة القاهرة": استخدام الإضاءة الحديثة لإبراز أعمال التشجير بتطوير الجزيرة الوسطى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، بغرس أول شجرة في بداية المرحلة الأولى، لتطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، والتي تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والإنارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبري المطار حتى العباسية.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة القاهرة، أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وتتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير.

محافظ القاهرة يتفقد شق الثعبان

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، منطقة "شق الثعبان" لصناعة الرخام، حيث زار مصنع تدوير المخلفات الصلبة والاسئلة، والذي تم إنشاؤه بالشراكة ما بين جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة القاهرة، على مساحة 45 ألف م2.

وأوضح المحافظ، أن المصنع سيقوم بتحويل المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من مصانع الرخام والجرانيت إلى طوب أسمنتي وانترلوك وبلدورات، وفقا لأحدث التقنيات بطاقة إنتاجية 18 مليون م3 سنويا، حفاظا على البيئة.

بلغت نسبة تنفيذ المصنع 95%، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله تجريبيًا نهاية العام الجاري.

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كما زار محافظ القاهرة، خلال الجولة، عدد من المصانع التي قامت بتقنين أوضاعها وتابع سير عملية الإنتاج بها.

وأوضح اللواء خالد عبد العال، أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقا للمخطط من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق).

وشملت أعمال التطوير، إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة.

بالإضافة إلى إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة.

تقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأتوستراد، بعمق 5كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقا بمنطقة طرة المعادي.

تتكون المنطقة، من 3 مناطق (كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان) على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الأتوستراد 1.8 كم وتحوي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.