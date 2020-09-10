شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع السياحية» تدعو لصرف «إعانة كورونا» للبازارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت غرفة السلع السياحية، في منشورها رقم 23 لسنة 2020 إلى صرف إعانات البازارات السياحية.

وقالت الغرفة في منشور لها، إنه في إطار التعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ، وصندوق إعانة الطوارئ للعمال لتخفيف الأثار السلبية الناتجة عن آثار فيروس كورونا ، فإنه سوف يتم البدء في صرف إعانات للبازارات التي تقدمت بطلب صرف إعانة صندوق طوارئ العمال، والتي ليس لديها حساب بنكي باسم البازار، بعد استيفاء الطلب المرفق على ورقة البازار الرسمية ومعتمدة بخاتمها، وموقع لمن له حق التوقيع و الإدارة.

وأضافت في المنشور، إنه على البازارات الراغبة في الصرف مباشرة التوجه إلي مقر صندوق إعانة الطوارئ للعمال الكائن بمقر وزارة القوي العاملة (3 شارع يوسف عباس مدينة نصر) أو موافاة الغرفة بأصل الطلب مستوفي البيانات مرفق بالمنشور، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة، حتي يتم إرسالها إلي الاتحاد المصري ، ومن ثم إرسالها إلي صندوق إعانات الطوارئ للعمال.