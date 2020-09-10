شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أبناء مصر يدعو جموع الشعب المصري لدعم قائمة ائتلاف أبناء مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا المستشار إيهاب وهبي، مساعد الأمين العام، والمتحدث الإعلامي لحزب أبناء مصر، جموع الشعب المصري للمشاركة في تغير المناخ الفاسد، الذي يصدره البعض لقتل الأمل، وتثبيت الهمم على حد قوله .

وأضاف وهبي، أنه لا يصح أن نقف موقف المتفرج ونترك الساحة للفساد والفاسدين ولوجوه ترهلت وغاصت تحت ركام التخلف، وتركت حقيقة أن مصر الجديدة تأبي وتلفظ كل من كان سببا في تأخرها وامرضها واستولي على أموال شعبها، ومازال يعتقد أنه يستطيع السيطرة بماله أو باشاعة أن له علاقات أمنية، مستخدما الفقر والجهل، ليعيش هو على دماء ضحاياه .

واختتم وهبي، حديثه قائلا:«»تقدما بأنفسنا ساعين للتغيير وليس مقبولا ولا يصح أن لا نسعي جميعا للتغيير ونحن نعلم الفاسد ونترك قلة تتصدر مشهد ليسوا مؤهلين له، ولا مؤهلين لمناخ الصلاح والتغيير«، فمصر تحتاج الأن إلى صدر مفتوح واعي بقضاياه وباحث مع رئيسه للقضاء على الفساد وخلق مناخ صحي قائم على الرقي الأخلاقي والإيثار والعدل والمساواة، حتي تعود مصر وقيمها ومبادئها وأخلاقها وينعم شعبها بخيراتها المنهوبة بيد قلة فاسدة .