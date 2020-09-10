شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: 97.2% الحد الادني للطب البيطري و92.9% للقطاع الهندسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن 254 ألف طالب وطالبة تقدمو للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، أي أكثر من ربع مليون طالب، وهو الرقم الأكبر في تاريخ التنسيق.
وأضاف عبد الغفار، في مؤتمر صحفي بمقر التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، أن الحد الأدنى لكلية الطب البيطري بلغ 97.2% والقطاع الهندسي 92.9%.
يذكر أن المرحله الثانيه تنسيق الطلاب الناجحين بالثانوية العامة، كانت بحد أدنى 77.4% للعلمى و67.8 % للأدبى.
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