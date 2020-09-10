شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعرف على المعينين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلومسي تحت الاختبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، قرار وزير الخارجية، سامح شكري، 19 أسماء تم تعيينهم في وظيفة ملحق بالسلك الدبلومسي والقنصلي تحت الاختبار لمدة عامين. وللاطلاع على قائمة الأسماء: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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