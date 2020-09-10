شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: إتخاذ الإجراءات ضد 3022 سائقا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3022 سائق نقل جماعى لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة، لتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

قالت الداخلية: «وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس»كورونا«والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد (3022) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية»