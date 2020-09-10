شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يوافق على تعديل حدود محمية «علبة المنشأة» بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بتعديل أحكام القرار رقم 450 لسنة 1986، بشأن إنشاء محميات طبيعية في منطقة علبة بمحافظة البحر الأحمر. وجاء نص المادة الأولى تعدل حدود محمية علبة المنشأة لتكون وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة، وتحتفظ القوات المسلحة بالمواقع العسكرية داخل حدود المحمية المشار لها كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.





الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي يوافق على تعديل حدود محمية «علبة المنشأة» بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.