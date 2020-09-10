شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: هذا عدد الطلاب الذين تقدموا للكليات بالمرحلة الثانية للتنسيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن مكتب التنسيق بدأ في استقبال رغبات المرحلة الثانية، من الثلاثاء 1 سبتمبر حتى الأحد 6 سبتمبر، لمدة 6 أيام وعدد الطلاب الذين تقدموا 194484 طالب وطالبة الشعبة العلمية وبالنسبة الشعبة الأدبية 60064 باجمالى لأول مرة أكبر نسبة على مستوى التاريخ الشعبة العلمية والأدبية 254518 أكثر من ربع مليون وهذا رقم قياسى بالاعوام السابقة.

وأضاف وزير التعليم العالى خلال المؤتمر الصحفى الإعلان نتائج المرحلة الثانية للتنسيق، أن عدد طلاب الذين تقدموا في المرحلة الثانية للتنسيق 190421 طالب وطالبة شعبة علمى وأن إجمالى الذين تقدموا 249713 طالب وطالبة من الشعبة الأدبية، وتابع وزير التعليم العالى، أن عدد 4999 طالب وطالبة لم يتقدم لرغبات خلال الموعد الزمنى للمرحلة الثانية للتنسيق.

وأشار وزير التعليم العالى عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم لكليات جامعية بالنسبة للشعبة العلمية 160415 وعدد الطلاب الشعبة 53147 طالب وطالبة ويكون إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية للكليات الجامعية 213562 طالب وطالبة.