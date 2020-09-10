إزالة 16 حالة تعد على 7441 مترا أراضي زراعية خلال أسبوع في الشرقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة، وتطبيق القانون دون محاباة لأحد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها .
جانبه أكد المهندس علي محمد لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، أن مديرية الزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن، قامت خلال الفترة من 2 سبتمبر حتي 7 سبتمبر الجاري، بشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن الزقازيق ، والقنايات، وديرب نجم ، وأولاد صقر ، والحسينية ، ومنشأة أبو عمر أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدي واقعة على مساحة 7441 مترا أراضي زراعية ، بما يعادل فدان و 18 قيراط و 13 سهما
وأوضح وكيل الوزارة، أن القرارات شملت تنفيذ إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمركز الزقازيق واقعة علي مساحة 14 سهم، وإزالة 3 حالات بمدينة القنايات واقعة علي مساحة فدان و قيراط و 9 أسهم، كما تم إزالة حالة تعدي بمدينة ديرب نجم واقعة على مساحة 12 سهما ، وإزالة حالة تعدي بقرية الأزهار التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر على مساحة 14 سهما ، وإزالة 6 تعديات بقرية قصاصين الشرق التابعة لمركز ومدينة الحسينية واقعة على مساحة 14 قيراط و 9 أسهم ، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعدي بمدينة منشأة أبو عمر واقعة على مساحة قيراط و 3 أسهم.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الفترة السابقة شهدت تنفيذ حملات واسعة، لإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية حتى الآن 433 حالة تعدي ، واقعة علي 215 ألف و 327 مترا أراضي زراعية ، بما يعادل 51 فدان و 6 قراريط و 11 سهماً، مؤكدا استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.
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