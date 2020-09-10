شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الأطفال أقل فئة عرضة للإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هناك حملة إعلامية وإعلانية سيتم طرحها بداية الشهر القادم من أجل نشر التوعية بين الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، لمواجهة فيروس «كورونا».
وقالت زايد، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: «يعتبر الأطفال أقل عرضة لفيروس كورونا، كما أن نسب الوفيات ضعيفة وإن حدث وأصيب الطفل بالفيروس يكون علاجه بسيطا».
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الوضع في مصر
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اصابات
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100,403
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تعافي
80,689
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وفيات
5,577
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