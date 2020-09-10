شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن 10 قواعد للوقاية من «كورونا» داخل المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت وزارة الصحة والسكان 10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس، وذلك من خلال عرض توضيحي على خلفية، المؤتمر الصحفي للإعلان عن الإجراءات الوقائية لعودة المدارس، المنعقد الآن بحضور وزيري الصحة والسكان.

وجاءت القواعد العشرة كالتالي:

١.اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية .

٢. يراعى التباعد الاجتماعي بين الطلاب في حال الوقوف في الطابور الصباحي للمدرسة.

٣. رحب بزملائك من بعيد.. لا المصافحة أو التقبيل .

٤. لا تلمس حرف سلم المدرسة إلا للضرورة .

٥. تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من الراحة.

٦.احرص على استخدام الادوية المدرسية الخاصة بك، ولا تلمس أدوات الغير.

٧.اترك مسافة بينك وبين آخرين.

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٨. ابتعد عن الآماكن المزدحمة.

٩. مارس التمارين الخفيفة في الصباح .

١٠. التهوية الطبيعية للفصول هي افضل دائماً.