شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيق.. فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الخميس، فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق بداية من السبت المقبل وحتى الأربعاء الموافق 16 سبتمبر المقبل.

وأضاف عبدالغفار، في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج المرحلة الثانية للتنسيق، الخميس، أن التقديم سيتم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى وفقا لنسبة الـ10%‏ المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، ولا يوجد مجال للتظلمات أو التحويلات الورقية، والتحويلات ستتم بهدف تقليل الاغتراب وفقا للقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.