شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مستمرون في التصدي بحسم لكافة صور التعديات على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ووجهت حملات لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة، وضبطت 120 شخص مخالف خلال 24 ساعة . قالت «الداخلية»: «في إطار جهود الوزارة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها في ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية، فقد قامت أجهزة الوزارة بضبط (120) شخص مخالف، وذلك خلال 24 ساعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم» . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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