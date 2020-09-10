شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 15 سبتمبر بداية تنسيق الشهادات المعادلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم البدء في استقبال الطلاب من الشهادات المعادلة بداية من 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف «عبدالغفار»، في مؤتمر صحفي بمقر التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة للإعلان عن نتائج المرحلة الثانية للتنسيق: «وسوف يتم قبول طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية بنسبة ٥٪‏ مثل الأعوام السابقة، وفيما يخص الشهادات العربية سيتم قبولهم وفقا للنسبة المدونة، وبما لايقل عن ٥٪‏ أيضا»، مما يشير إلى قبول ما يقرب من 20 ألف طالب وطالبة بالشهادات المعادلة العربية والأجنبية كحد أقصى بالجامعات الحكومية.