شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يستجيب لشكوى فتاة متفوقة بسبب عدم تعيينها معيدة بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كل القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، كما يتم الاستجابة العاجلة لطلباتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بحل كافة المشكلات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأضاف المحافظ خلال استقباله، الخميس، أحد المواطنين لتقدمه بشكوى «لتضرره من عدم تعيين ابنته معيدة بكلية العلوم، على الرغم من حصولها على المركز الأولي على القسم مع مرتبة الشرف، أنه يتم استقبال كافة الشكاوي من خلال إدارة خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجه المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بفحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها، حيث استقبل نائب المحافظ في مكتبه صباح اليوم والد الطالبة المتضررة، مؤكدًا أنه تم إزالة أسباب الشكوى، وجاري التنسيق لتوفير فرصة عمل لها بالقطاع الخاص تقديرا لتفوقها العلمي وتشجيعا لها على الاستمرار في طريق التفوق.
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