نائب رئيس جامعة بنها تتفقد أعمال تجهيز معرض المشغولات اليدوية بكلية التربية النوعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال تجهيز معرض المشغولات اليدوية، والذى سوف ينظمه مركز الخدمة العامة لإنتاج وتسويق منتجات كلية التربية النوعية مع بدء العام الدراسى الجديد.

رافقها خلال الجولة، الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية، والدكتور هاني شحتة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. واستمعت نائب رئيس الجامعة إلى شرح من الدكتورة إيناس الدريدي مدير مركز الخدمة العامة بالكلية، حول أهم الأعمال التي يتضمنها المعرض ودور وأنشطة مركز الخدمة العامة في إنتاج وتسويق منتجات كلية التربية النوعية، ومنها إنتاج اللوحات الفنية بجميع أنواعها، والأعمال والمشغولات الجلدية والمعدنية والخشبية والتابلوهات وغيرها من الأعمال.

وأشادت نائب رئيس الجامعة، خلال جولتها، بالقائمين على مركز الخدمة العامة والمعروضات والمشغولات اليدوية، مؤكدة أن التسويق الجيد هو أساس نجاح أي مشروع.

وقالت «مصطفى» إنه جارى الإعداد لتنظيم معرض فني يضم جميع أعمال كلية التربية النوعية لتسويق المنتجات المتنوعة للمجتمع المحيط بأسعار التكلفة بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب على إقامة المشروعات الصغيرة وتنظيم دورات لرياده الاعمال من خلال مركز الابتكار بالجامعة.

نائب رئيس جامعة بنها تتفقد أعمال تجهيز معرض المشغولات اليدوية بنوعية بنها

نائب رئيس جامعة بنها تتفقد أعمال تجهيز معرض المشغولات اليدوية بنوعية بنها

نائب رئيس جامعة بنها تتفقد أعمال تجهيز معرض المشغولات اليدوية بنوعية بنها

نائب رئيس جامعة بنها تتفقد أعمال تجهيز معرض المشغولات اليدوية بنوعية بنها

نائب رئيس جامعة بنها تتفقد أعمال تجهيز معرض المشغولات اليدوية بنوعية بنها