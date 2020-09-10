شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. أماكن شاغرة للشعبة العلمية والأدبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، منذ قليل، نتيجة تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020.

وقال الوزير إنه لازال هناك بعض الأماكن الشاغرة في بعض الكليات النظرية لطلاب الشعبة العلمية لهذه المرحلة، وأبرزها الحقوق والآداب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات.

وأشار إلى أن هناك بعض الأماكن الشاغرة في بعض الكليات النظرية والكليات التكنولوجية، كما أن الشعبة الأدبية بها بعض الأماكن الشاغرة في كليات الخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية بالإضافة للمعاهد العليا والمتوسطة.